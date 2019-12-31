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На трассе в Ростовской области грузовик столкнулся с рейсовым автобусом: есть пострадавший

На трассе в Ростовской области грузовик столкнулся с рейсовым автобусом: есть пострадавший
Фото для иллюстрации: ss.metronews.ru

В Ростовской области в столкновении грузовика и рейсового автобуса пострадал один человек. ДТП произошло 8 января на 107-м километре трассы Котельниково – Песчанокопский.

По предварительным данным, 50-летний водитель большегруза МАЗ не справился с управлением и по касательной задел рейсовый автобус Волгодонск - Геленджик.
- В результате ДТП пострадал 47-летний водитель автобуса, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливают все обстоятельства случившегося.

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