На трассе в Ростовской области грузовик столкнулся с рейсовым автобусом: есть пострадавший



Фото для иллюстрации: ss.metronews.ru



В Ростовской области в столкновении грузовика и рейсового автобуса пострадал один человек. ДТП произошло 8 января на 107-м километре трассы Котельниково – Песчанокопский.



По предварительным данным, 50-летний водитель большегруза МАЗ не справился с управлением и по касательной задел рейсовый автобус Волгодонск - Геленджик.

- В результате ДТП пострадал 47-летний водитель автобуса, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



По факту происшествия проводится проверка. Устанавливают все обстоятельства случившегося.