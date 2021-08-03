На трассе в Ростовской области «ГАЗель» врезалась в грузовик и упала на бок

В Ростовской области «ГАЗель» столкнулась с грузовиком и повалилась на бок. ДТП случилось в Аксайском районе утром 5 августа.Водитель «ГАЗ-33021» ехал по трассе М-4 «Дон». В районе 1 030-го километра он нарушил правила расположения на проезжей части и врезался в попутный грузовик «Ивеко». От удара «ГАЗель» отбросило в сторону, и она повалилась на бок.На место ДТП прибыли областные спасатели Южного пожарно-спасательного отряда. Они поставили оградительные конусы и оказали первую помощь пострадавшим. Затем смыли бензин с дороги, чтобы избежать воспламенения. Упавшую «ГАЗель» смогли отбуксировать с помощью военного КамАЗа, который проезжал мимо.Участники аварии получили травмы, однако от госпитализации отказались.