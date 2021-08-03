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В Ростовской области «ГАЗель» врезалась в отбойник и загорелась

В Ростовской области «ГАЗель» врезалась в отбойник и загорелась
На трассе в Ростовской области «ГАЗель» врезалась в отбойник и воспламенилась. Происшествие случилось ночью 5 августа под городом Константиновском.

Около 3 часов водитель «ГАЗели» ехал в сторону Ростова из Константиновска. На выезде из города он наехал на отбойник и проехал 20 метров по нему. Затем загорелись кабина и кузов автомобиля. Водитель тут же остановил машину, выскочил на улицу и вызвал экстренные службы.

К приезду спасателей вся «ГАЗель» была в огне. Пожарные выставили оградительные конусы и потушили пламя. Чтобы отбуксировать машину с проезжей части, пришлось резать перила с помощью специального оборудования.

- В результате ЧП пострадал водитель, - добавили в ГКУ РО «РО ПСС». - Его передали медикам.

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