В Ростовской области «ГАЗель» врезалась в отбойник и загорелась

На трассе в Ростовской области «ГАЗель» врезалась в отбойник и воспламенилась. Происшествие случилось ночью 5 августа под городом Константиновском.Около 3 часов водитель «ГАЗели» ехал в сторону Ростова из Константиновска. На выезде из города он наехал на отбойник и проехал 20 метров по нему. Затем загорелись кабина и кузов автомобиля. Водитель тут же остановил машину, выскочил на улицу и вызвал экстренные службы.К приезду спасателей вся «ГАЗель» была в огне. Пожарные выставили оградительные конусы и потушили пламя. Чтобы отбуксировать машину с проезжей части, пришлось резать перила с помощью специального оборудования.- В результате ЧП пострадал водитель, - добавили в ГКУ РО «РО ПСС». - Его передали медикам.