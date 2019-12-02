На трассе Ростов - Таганрог женщина на иномарке улетела в кювет



Фото для иллюстрации: progorodnn.ru

В Ростовской области на 24-м километре трассы Ростов - Таганрог женщина на иномарке улетела в кювет. ДТП произошло 3 декабря.



По предварительным данным, 49-летняя женщина-водитель «Форда Фокус» не справилась с управлением и врезалась в разделительное ограждение между полосами. От удара иномарку отбросило в кювет.

- Пострадавшую с травмами доставили в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливают.