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На трассе Ростов - Таганрог женщина на иномарке улетела в кювет

На трассе Ростов - Таганрог женщина на иномарке улетела в кювет
Фото для иллюстрации: progorodnn.ru
В Ростовской области на 24-м километре трассы Ростов - Таганрог женщина на иномарке улетела в кювет. ДТП произошло 3 декабря.

По предварительным данным, 49-летняя женщина-водитель «Форда Фокус» не справилась с управлением и врезалась в разделительное ограждение между полосами. От удара иномарку отбросило в кювет.
- Пострадавшую с травмами доставили в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливают.

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