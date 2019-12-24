На трассе в Ростовской области легковушка вылетела в кювет: пострадала пассажирка



В Ростовской области на трассе Ростов – Ставрополь иномарка вылетела в кювет. ДТП произошло в Егорлыкском районе 26 декабря.



По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулём «Пежо» не справилась с управлением. Иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

- В результате аварии пострадала 40-летняя пассажирка автомобиля, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Пострадавшую доставили в больницу.



Женщина-водитель от госпитализации отказалась. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.



К ликвидации последствий привлекали специалистов Егорлыкского поисково-спасательного отряда.