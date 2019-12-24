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На трассе в Ростовской области легковушка вылетела в кювет: пострадала пассажирка

На трассе в Ростовской области легковушка вылетела в кювет: пострадала пассажирка
В Ростовской области на трассе Ростов – Ставрополь иномарка вылетела в кювет. ДТП произошло в Егорлыкском районе 26 декабря.

По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулём «Пежо» не справилась с управлением. Иномарка вылетела в кювет и перевернулась.
- В результате аварии пострадала 40-летняя пассажирка автомобиля, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Пострадавшую доставили в больницу.

Женщина-водитель от госпитализации отказалась. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

К ликвидации последствий привлекали специалистов Егорлыкского поисково-спасательного отряда.

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