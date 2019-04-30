На трассе в Ростовской области перевернулась фура
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области перевернулась фура. ДТП произошло в Каменском районе днём 5 мая.
По предварительным данным, у грузовика во время движения лопнуло колесо.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Перевернувшаяся фура заняла часть проезжей части. В итоге в районе развязки на Зверево образовалась пробка. Движение на трассе регулируют инспектора ГИБДД.