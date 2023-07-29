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На трассе Ростов-Ставрополь в ДТП с «ГАЗелью» погибли двое

На трассе Ростов-Ставрополь в ДТП с «ГАЗелью» погибли двое
На автодороге Ростов-Ставрополь в ДТП с «ГАЗелью» погибли двое. Трагедия произошла 28 июля около 14 часов.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ 2107» потерял управление в районе станицы Мечетинской. Молодой человек выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с малотоннажным автомобилем. От удара «семерка» превратилась в груду металлолома.

- В аварии погиб 23-летний водитель ВАЗа. Также травмы несовместимые с жизнью получила его пассажирка, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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