На трассе Ростов-Ставрополь в ДТП с «ГАЗелью» погибли двое

Фото: УГИБДД по Ростовской области

На автодороге Ростов-Ставрополь в ДТП с «ГАЗелью» погибли двое. Трагедия произошла 28 июля около 14 часов.По предварительным данным, водитель «ВАЗ 2107» потерял управление в районе станицы Мечетинской. Молодой человек выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с малотоннажным автомобилем. От удара «семерка» превратилась в груду металлолома.- В аварии погиб 23-летний водитель ВАЗа. Также травмы несовместимые с жизнью получила его пассажирка, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.