На трассе Ростов – Азов 32-летняя женщина пострадала в ДТП

Фото: Геннадий Правдюков.

На трассе в Ростовской области произошла авария с пострадавшей. ДТП случилось недалеко от Батайска вечером 10 марта.Около 18:00 водитель «Шевроле Нивы» ехал по автодороге Ростов – Азов. В районе 5-го километра он не сбавил вовремя скорость. Машина на полном ходу врезалась в легковушку, которая притормозила, чтобы повернуть налево.Удар был настолько мощным, что автомобили отбросило в разные стороны.— В результате аварии пострадала 32-летняя женщина-водитель «Лады», — сообщил инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.