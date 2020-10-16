На трассе под Ростовом из-за серьезного ДТП образовалась многокилометровая пробка

В Ростовской области из-за серьезной аварии образовалась гигантская пробка. ДТП произошло 18 октября в Аксайском районе.Очевидцы выложили в соцсети кадр с места происшествия. На фотографиях запечатлены две легковушки - «Жигули» и «Хендай Солярис». Удар был такой силы, что ВАЗ остался без капота и, судя по всему, сгорел. Есть ли пострадавшие, пока не известно.Как рассказали очевидцы, из-за ДТП машины стали в пробку в обе стороны на трассе Ростов - Волгодонск. Затор достигает почти 10 километров на территории Истоминского сельского поселения.