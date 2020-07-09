После ДТП на трассе М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка

На трассе М-4 «Дон» образовалась пробка. Затор начинается от поселка Красный Колос и тянется на несколько километров.По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения на этом участке не превышает семи километров в час.Напомним, страшное ДТП случилось утром 12 июля в Аксайском районе. 35-летний мужчина на «Крайслере» протаранил КамАЗ. От удара иномарку отбросило на «Хендай Солярис», за рулем которого был 41-летний водитель.В результате аварии погибла пассажирка «Крайслера» еще семь человек, среди которых трое детей пострадали и были госпитализированы.