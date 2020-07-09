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После ДТП на трассе М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка

После ДТП на трассе М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка
На трассе М-4 «Дон» образовалась пробка. Затор начинается от поселка Красный Колос и тянется на несколько километров.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения на этом участке не превышает семи километров в час.

Напомним, страшное ДТП случилось утром 12 июля в Аксайском районе. 35-летний мужчина на «Крайслере» протаранил КамАЗ. От удара иномарку отбросило на «Хендай Солярис», за рулем которого был 41-летний водитель.

В результате аварии погибла пассажирка «Крайслера» еще семь человек, среди которых трое детей пострадали и были госпитализированы.

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