На трассе под Новочеркасском насмерть разбился мотоциклист

Фото: ГИБДД

На трассе в Ростовской области в ДТП погиб 21-летний мотоциклист. Авария случилась днем 22 октября на 20-м километре автодороги Новочеркасск - Багаевская.По предварительной информации, парень на «Сузуки» не справился с управлением, съехал с дороги и на всей скорости влетел в дерево. Удар был такой силы, что водителя выбросило с транспортного средства.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда бригады медиков.