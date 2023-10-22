Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На трассе под Новочеркасском насмерть разбился мотоциклист

На трассе под Новочеркасском насмерть разбился мотоциклист
На трассе в Ростовской области в ДТП погиб 21-летний мотоциклист. Авария случилась днем 22 октября на 20-м километре автодороги Новочеркасск - Багаевская.

По предварительной информации, парень на «Сузуки» не справился с управлением, съехал с дороги и на всей скорости влетел в дерево. Удар был такой силы, что водителя выбросило с транспортного средства.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда бригады медиков.
Фото: ГИБДД
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.