На трассе М-4 «Дон» водитель рейсового автобуса погиб в ДТП с грузовиком

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе М-4 «Дон» водитель пассажирского автобуса погиб в жутком ДТП с грузовиком. Авария произошла в Азовском районе Ростовской области около 4 часов 27 июля.По предварительной информации, водитель рейсового автобуса «Ютонг» выполнял маршрут Нижний Новгород-Дивноморское (Краснодарский край). В районе села Самарского (1101-й километр автодороги М-4 «Дон») он не сбросил вовремя скорость. Пассажирский транспорт на полном ходу врезался в попутный грузовик «УРАЛ-4320-1811-31» под управлением 30-летнего мужчины.Удар был настолько сильным, что лобовое стекло автобуса разбилось в дребезги. Его переднюю часть буквально разворотило.- В результате ДТП 54-летний водитель рейсового транспорта скончался от полученных травм, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.В момент столкновения в салоне автобуса находились 44 пассажира. В ведомстве уточнили, что пострадал один из них - 55-летний мужчина.