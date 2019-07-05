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На трассе М-4 «Дон» в столкновении двух иномарок пострадали двое дончан

На трассе М-4 «Дон» в столкновении двух иномарок пострадали двое дончан
В Воронежской области на 709-м километре трассы М-4 «Дон» в ДТП пострадали четыре человека. Авария случилась ранним утром 7 июля в Верхнемамоновском районе.

По информации ГУ МВД по Воронежской области, 42-летний житель донского региона на «Фольксвагене» выехал на «встречку», где столкнулся с «Тойотой Короллой», которой управлял 39-летний мужчина.

- В результате происшествия пострадали водитель «Фольксвагена» и его 18-летний пассажир, - отметили в ведомстве. – Также травмы получили водитель второго авто и его 33-летняя пассажирка.

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