В Ростовской области при столкновении иномарок пострадали два человека



В Ростовской области при столкновении иномарок пострадали два человека. ДТП случилось на 9-м километре трассы Ростов – Таганрог 11 мая около 17 часов.



По предварительным данным, 51-летний мужчина за рулем «Шевроле Авео» перестраивался. В этот момент автомобиль столкнулся с попутной «Тойотой Фортюнер», которой управлял 48-летний водитель. Удар был такой силы, что «Тойота» опрокинулась на крышу. По словам очевидцев, людей из перевернутого внедорожника пришлось доставать с помощью специального оборудования.



– В результате аварии травмы получили водитель и пассажир «Тойоты». Их госпитализировали, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.