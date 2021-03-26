На трассе М-4 Дон легковушка врезалась в отбойник после ДТП с фурой

На трассе Ростовской области 29 марта произошло ДТП с участием фуры. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.Авария случилась около девяти часов утра в Каменском районе. Водитель большегруза «Сканиа» выполнял перестроение на левую полосу и задел автомобиль «Лада Гранта». Водитель отечественной легковушки в результате столкновения влетел в бетонные разделительные блоки.Автомобиль «Лада» в результате аварии получил сильные повреждения. На фото видно, что у машины помялся капот и отвалился задний бампер.