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На трассе М-4 Дон легковушка врезалась в отбойник после ДТП с фурой

На трассе М-4 Дон легковушка врезалась в отбойник после ДТП с фурой
На трассе Ростовской области 29 марта произошло ДТП с участием фуры. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

Авария случилась около девяти часов утра в Каменском районе. Водитель большегруза «Сканиа» выполнял перестроение на левую полосу и задел автомобиль «Лада Гранта». Водитель отечественной легковушки в результате столкновения влетел в бетонные разделительные блоки.

- Погибших и пострадавших нет, - добавили в ведомстве.

Автомобиль «Лада» в результате аварии получил сильные повреждения. На фото видно, что у машины помялся капот и отвалился задний бампер.

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