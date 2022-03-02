На Содружества в Ростове загорелась квартира

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В одной из многоэтажек в Ростове-на-Дону загорелась квартира. ЧП случилось днем 3 марта на улице Содружества, 41. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Почувствовав едкий запах дыма, жильцы вышли во двор и вызвали сотрудников МЧС. У подъезда столпились около 20 человек. Огонь на момент прибытия спасателей успел распространиться на 15 квадратных метрах помещения на втором этаже.Пожар тушили 22 человека на пяти спецмашинах. К счастью, никто не пострадал.