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На Содружества в Ростове загорелась квартира

На Содружества в Ростове загорелась квартира

В одной из многоэтажек в Ростове-на-Дону загорелась квартира. ЧП случилось днем 3 марта на улице Содружества, 41. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Почувствовав едкий запах дыма, жильцы вышли во двор и вызвали сотрудников МЧС. У подъезда столпились около 20 человек. Огонь на момент прибытия спасателей успел распространиться на 15 квадратных метрах помещения на втором этаже.

Пожар тушили 22 человека на пяти спецмашинах. К счастью, никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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