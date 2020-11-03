В Ростове ночью загорелась многоэтажка

В Ростове-на-Дону на проспекте Космонавтов загорелась квартира в десятиэтажном доме № 43/2. Инцидент произошёл около 22:30 5 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Как стало известно, на девятом этаже в подсобном помещении одной из квартир вспыхнули вещи. Огонь распространился на площадь десять квадратных метров.В результате ЧП никто из жильцов дома не пострадал.