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В Ростове ночью загорелась многоэтажка

В Ростове ночью загорелась многоэтажка
В Ростове-на-Дону на проспекте Космонавтов загорелась квартира в десятиэтажном доме № 43/2. Инцидент произошёл около 22:30 5 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Как стало известно, на девятом этаже в подсобном помещении одной из квартир вспыхнули вещи. Огонь распространился на площадь десять квадратных метров.

- Пожар тушили восемь человек и две единицы техники, - добавили в ведомстве. - Полностью ликвидировать горение удалось к 23 часам.

В результате ЧП никто из жильцов дома не пострадал.

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