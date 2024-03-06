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На Северном в Ростове водитель «Акцента» пострадал в аварии

На Северном в Ростове водитель «Акцента» пострадал в аварии
В Ростове мужчина пострадал в ДТП. Авария произошла 5 марта около 20:00 на Северном.

По предварительной информации, 37-летний водитель «Хендай Акцента» ехал по проспекту Королева. На кольце он свернул в сторону Добровольского и врезался в «Сааб» под управлением 25-летнего парня.

От мощного удара автомобили отбросило в разные стороны. Водитель «Сааба» отделался синяками и испугом, а вот мужчина из корейской легковушки пострадал. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, его с травмами доставили в больницу.
Фото: Rostov.ru.
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