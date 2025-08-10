Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Два беспилотника сбили над Азовским морем

Два беспилотника сбили над Азовским морем
Два беспилотника сбили над Азовским морем. Информацию об этом сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА уничтожили 10 августа с 11:30 до 15:00.

Напомним, этим же утром над Азовским морем уничтожили три дрона.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.