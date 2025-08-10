Два беспилотника сбили над Азовским морем
Два беспилотника сбили над Азовским морем. Информацию об этом сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА уничтожили 10 августа с 11:30 до 15:00.
Напомним, этим же утром над Азовским морем уничтожили три дрона.
