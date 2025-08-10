Шесть беспилотников были сбиты над Азовским морем

Фото: Donday.

Шесть беспилотников сбиты над Азовским морем. Информацию сообщило Минобороны РФ. Средства ПВО действовали с 8:30 до 11:30 10 августа.Напомним, в ночь на 10 августа два дрона были уничтожены над Азовским морем. Еще пять сбили над Ростовской областью, в Чертковском и Миллеровском районах.