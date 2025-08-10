Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Шесть беспилотников были сбиты над Азовским морем

Шесть беспилотников были сбиты над Азовским морем
Шесть беспилотников сбиты над Азовским морем. Информацию сообщило Минобороны РФ. Средства ПВО действовали с 8:30 до 11:30 10 августа.

Напомним, в ночь на 10 августа два дрона были уничтожены над Азовским морем. Еще пять сбили над Ростовской областью, в Чертковском и Миллеровском районах.
Фото: Donday.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.