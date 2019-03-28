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На Северном в Ростове пострадал водитель иномарки, врезавшись в грузовик

На Северном в Ростове пострадал водитель иномарки, врезавшись в грузовик
На Северном в Ростове пострадал водитель иномарки, врезавшись в грузовик. ДТП произошло 31 марта около 3 часов.

По проспекту Королева двигался 34-летний мужчина на «Хендай Солярис». В районе дома № 25 водитель легковушки не справился с управлением и въехал в припаркованный большегруз.

- В ДТП пострадал 34-летний мужчина, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - С травмами различной степени тяжести его госпитализировали врачи.

На месте аварии работали сотрудники полиции. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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