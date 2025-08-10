В ювелирном магазине ТЦ «Золотой Вавилон» 8 августа произошла крупная кража

Фото: дондей

В ювелирном магазине в ТЦ «Золотой Вавилон» 8 августа произошла крупная кража. Donday опубликовал видеозаписи инцидента. На них видно, как в 12:35 мужчина лет 30 в темных очках, белых шортах и футболке подошел к ювелирному островку. Он внимательно изучал украшения, которые позже были украдены. Через полтора часа продавец отошла, и к островку подошли еще три человека: главный вор и его подельники.Судя по видеозаписям, подельники обеспечивали наблюдение за периметром, пока главный вор спокойно заходил в периметр островка и выносил золотые изделия. Кража заняла менее минуты.По словам владельца магазина, ущерб составил почти миллион рублей. Полиция составила протокол и сняла отпечатки пальцев.Воры допустили одну ошибку. В какой-то момент главный злоумышленник попал в отражение зеркала на витрине, и его лицо можно различить.Если вам известна личность этого человека или у вас есть другая информация, которая может помочь в поимке преступников, пожалуйста, позвоните по телефонам: 112 или +7-961-330-30-35.