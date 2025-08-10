Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В ювелирном магазине ТЦ «Золотой Вавилон» 8 августа произошла крупная кража

В ювелирном магазине ТЦ «Золотой Вавилон» 8 августа произошла крупная кража
В ювелирном магазине в ТЦ «Золотой Вавилон» 8 августа произошла крупная кража. Donday опубликовал видеозаписи инцидента. На них видно, как в 12:35 мужчина лет 30 в темных очках, белых шортах и футболке подошел к ювелирному островку. Он внимательно изучал украшения, которые позже были украдены. Через полтора часа продавец отошла, и к островку подошли еще три человека: главный вор и его подельники.

Судя по видеозаписям, подельники обеспечивали наблюдение за периметром, пока главный вор спокойно заходил в периметр островка и выносил золотые изделия. Кража заняла менее минуты.
По словам владельца магазина, ущерб составил почти миллион рублей. Полиция составила протокол и сняла отпечатки пальцев.

Лицо вора попало в зеркало

Воры допустили одну ошибку. В какой-то момент главный злоумышленник попал в отражение зеркала на витрине, и его лицо можно различить.

Если вам известна личность этого человека или у вас есть другая информация, которая может помочь в поимке преступников, пожалуйста, позвоните по телефонам: 112 или +7-961-330-30-35.

Фото: дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.