В Ростовской области ищут пропавшую без вести пожилую женщину

В Ростовской области разыскивается 72-летняя Татьяна Кожиченкова (Наумова). Она пропала без вести с 9 августа.

Жительница Батайска покинула дом в тот день и не вернулась. С тех пор она не выходит на связь с близкими. Они обратились в полицию и к волонтерам для поиска.

Рост женщины составляет 162 см, она худощавого телосложения. У нее светло-русые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения Татьяна была одета в черную футболку и кирпичного цвета бриджи.

Если у вас есть информация о ее местонахождении, свяжитесь по телефону: 8(800) 700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт.
