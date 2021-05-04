На Северном в Ростове убили врача областной стоматологической поликлиники
В квартире на Северном в Ростове нашли труп врача стоматологической клиники. Происшествие случилось в конце апреля, однако об этом стало известно только сейчас.
Тело Артура Арутюнянца было обнаружено в его квартире в Ворошиловском районе города. Выяснилось, что мужчина стал жертвой нападения. На трупе медики обнаружили многочисленные повреждения. Однако причиной смерти медика стала асфиксия. Стоматолога сначала сильно избили, после чего задушили.
По подозрению в совершении преступления задержан его знакомый. Как сообщает портал DonDay.ru, в отношении него уже возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится в СИЗО.
Что стало причиной жестокой расправы над медиком с многолетним стажем, предстоит выяснить правоохранителям.
Фото: foxum.ru