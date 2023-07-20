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На проспекте Стачки в Ростове на ходу загорелись «Жигули»

На проспекте Стачки в Ростове на ходу загорелись «Жигули»
В Ростове на Западном легковушка на ходу загорелась. ЧП случилось недалеко от торгово-развлекательного центра «Стачки» утром 20 июля.

Водитель «Жигулей» ехал по проспекту Стачки, когда из-под капота повалил густой дым. Мужчина успел остановиться и выскочить из транспорта, но потушить огонь не смог. Он вызвал пожарных.

- На место направили четырех человек на спецмашине, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.

До прибытия спасателей неравнодушные очевидцы бросились на помощь. Они помогли потушить пламя. К приезду пожарных огня уже не было.

По словам очевидцев, из-за ЧП на проспекте образовался огромный затор. Движение было затруднено около часа.
Фото: соцсети.
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