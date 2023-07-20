На проспекте Стачки в Ростове на ходу загорелись «Жигули»

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В Ростове на Западном легковушка на ходу загорелась. ЧП случилось недалеко от торгово-развлекательного центра «Стачки» утром 20 июля.Водитель «Жигулей» ехал по проспекту Стачки, когда из-под капота повалил густой дым. Мужчина успел остановиться и выскочить из транспорта, но потушить огонь не смог. Он вызвал пожарных.- На место направили четырех человек на спецмашине, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.До прибытия спасателей неравнодушные очевидцы бросились на помощь. Они помогли потушить пламя. К приезду пожарных огня уже не было.По словам очевидцев, из-за ЧП на проспекте образовался огромный затор. Движение было затруднено около часа.