На Оганова в Ростове рухнувшее дерево повредило четыре авто



В Октябрьском районе Ростова дерево упало на проезжую часть. Происшествие случилось на улице Оганова днем 22 февраля.



Рухнувшее дерево накрыло четыре машины. К счастью, никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС, на место прибыли две поисково-спасательные группы, вышка и световая башня.







Огромный сухостой распиливали и убирали до десяти часов вечера. На данный момент проезду ничего не мешает.



Напомним, на днях более трехсот жителей Ростова-на-Дону остались без газа из-за упавшего на трубу дерева.