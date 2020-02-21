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На Оганова в Ростове рухнувшее дерево повредило четыре авто

На Оганова в Ростове рухнувшее дерево повредило четыре авто
В Октябрьском районе Ростова дерево упало на проезжую часть. Происшествие случилось на улице Оганова днем 22 февраля.

Рухнувшее дерево накрыло четыре машины. К счастью, никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС, на место прибыли две поисково-спасательные группы, вышка и световая башня.



Огромный сухостой распиливали и убирали до десяти часов вечера. На данный момент проезду ничего не мешает.

Напомним, на днях более трехсот жителей Ростова-на-Дону остались без газа из-за упавшего на трубу дерева.

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