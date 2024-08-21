На нефтебазе в Пролетарске прогремел очередной взрыв

Фото: соцсцети.

В Пролетарске Ростовской области на нефтебазе прогремел еще один взрыв. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях 21 августа.Местные жители, которые увидели новый взрыв, тут же поделились кадрами в интернете. Новость быстро облетела местные паблики.На кадрах видно, как огонь в считанные секунды увеличивается в размерах. Вероятно, пламя перебросилось на другую цистерну с топливом.Пользователи комментируют, что взрыв чем-то напомнил им ядерный гриб. Большинство людей переживают за пожарных, которые прикладывают невероятные усилия в борьбе со стихией.Напомним, что пожар в Пролетарске случился из-за упавших обломков БПЛА 18 августа. Уже четвертые сутки огнеборцы тушат пламя. За это время на месте ЧП пострадало более 40 спасателей. Несколько из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.