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На нефтебазе в Пролетарске прогремел очередной взрыв

На нефтебазе в Пролетарске прогремел очередной взрыв
В Пролетарске Ростовской области на нефтебазе прогремел еще один взрыв. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях 21 августа.

Местные жители, которые увидели новый взрыв, тут же поделились кадрами в интернете. Новость быстро облетела местные паблики.

На кадрах видно, как огонь в считанные секунды увеличивается в размерах. Вероятно, пламя перебросилось на другую цистерну с топливом.

Пользователи комментируют, что взрыв чем-то напомнил им ядерный гриб. Большинство людей переживают за пожарных, которые прикладывают невероятные усилия в борьбе со стихией.

Напомним, что пожар в Пролетарске случился из-за упавших обломков БПЛА 18 августа. Уже четвертые сутки огнеборцы тушат пламя. За это время на месте ЧП пострадало более 40 спасателей. Несколько из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Фото: соцсцети.
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