Фото: Соцсети.

Пожарные едва не погибли при взрыве на нефтебазе в Пролетарске. В сети появились кадры с места пожара в момент взрыва резервуара. Видео было размещено одним из спасателей в социальных сетях.На записи автор видео - пожарный - показывает огромный столб черного дыма. Рядом с машиной можно заметить цистерны, от которых также поднимается дым.В какой-то момент спасатели заметили резкое повышение температуры. По рации им поступило указание отойти на безопасное расстояние. Встревоженные пожарные сообщили, что уже начинают отступление, как в этот момент произошел взрыв.— Смотри, как жарко! Там наши! Саня, уезжаем отсюда, уезжаем! Взрыв цистерны! — кричит автор видео водителю.В Пролетарске нефтебазу с горючим тушат уже четвертые сутки после атаки беспилотников. На месте работают сотни спасателей и десятки единиц техники, включая три поезда и самолеты Ил-76. К сожалению, без пострадавших не обошлось. Из-за высокой температуры более 40 спасателей получили ожоги кожи и дыхательных путей, некоторые находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницу с помощью санавиации. Не исключено, что травмы пожарные получили именно в момент взрыва.