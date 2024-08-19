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После пожара в Пролетарске в реанимации находятся пять обгоревших спасателей

После пожара в Пролетарске в реанимации находятся пять обгоревших спасателей
После тушения пожара на нефтебазе в Пролетарске в реанимации находятся пять обгоревших спасателей. Об этом 19 августа сообщил Василий Голубев в своем телеграм-канале.

- В центральную райбольницу Пролетарского района обратился 41 пожарный. Госпитализация потребовалась 18 из них, в том числе в реанимации сейчас находятся пятеро. Принято решение об их доставке в медицинские учреждения Ростова. Специалисты из областных медучреждений уже прибыли на место и участвуют в оказании медпомощи, - добавил глава региона.

Напомним, ЧП случилось 18 августа около 01:00. После атаки беспилотников вспыхнул склад с дизельным топливом. Из-за упавших обломков начался масштабный пожар. В результате произошедшего пострадал 41 пожарный.

В настоящее время на месте продолжают работать спецслужбы.
Фото: Rostov.ru
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