После пожара в Пролетарске в реанимации находятся пять обгоревших спасателей

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После тушения пожара на нефтебазе в Пролетарске в реанимации находятся пять обгоревших спасателей. Об этом 19 августа сообщил Василий Голубев в своем телеграм-канале.- В центральную райбольницу Пролетарского района обратился 41 пожарный. Госпитализация потребовалась 18 из них, в том числе в реанимации сейчас находятся пятеро. Принято решение об их доставке в медицинские учреждения Ростова. Специалисты из областных медучреждений уже прибыли на место и участвуют в оказании медпомощи, - добавил глава региона.Напомним, ЧП случилось 18 августа около 01:00. После атаки беспилотников вспыхнул склад с дизельным топливом. Из-за упавших обломков начался масштабный пожар. В результате произошедшего пострадал 41 пожарный.В настоящее время на месте продолжают работать спецслужбы.