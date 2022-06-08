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На Малиновского в Ростове мотоциклист пострадал в ДТП с «Мерседесом»

На Малиновского в Ростове мотоциклист пострадал в ДТП с «Мерседесом»

В Ростове водитель мотоцикла пострадал в ДТП с иномаркой. Авария случилась вечером 9 июня на улице Малиновского.

Вполне возможно, что дорога была полупустой и байкер решил дать волю своему «железному коню». Когда на пути появился «Мерседес», мотоциклист надеялся просто его ловко обогнать. По сути, оба водителя не отреагировали вовремя на ситуацию, из-за чего и произошло столкновение.

В распоряжении DonDay появилось видео с места аварии. Удар был сильный, судя по тому, что мотоцикл отлетел на несколько метров. Легковушка также получила механические повреждения.


В результате аварии пострадал байкер, он не смог самостоятельно подняться. На «скорой» его госпитализировали с травмами. О том, в каком состоянии находится водитель «Мерседеса», пока не известно.
Фото/Видео: donday.ru
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