На Малиновского в Ростове мотоциклист пострадал в ДТП с «Мерседесом»

Фото/Видео: donday.ru

В Ростове водитель мотоцикла пострадал в ДТП с иномаркой. Авария случилась вечером 9 июня на улице Малиновского.Вполне возможно, что дорога была полупустой и байкер решил дать волю своему «железному коню». Когда на пути появился «Мерседес», мотоциклист надеялся просто его ловко обогнать. По сути, оба водителя не отреагировали вовремя на ситуацию, из-за чего и произошло столкновение.В распоряжении DonDay появилось видео с места аварии. Удар был сильный, судя по тому, что мотоцикл отлетел на несколько метров. Легковушка также получила механические повреждения.В результате аварии пострадал байкер, он не смог самостоятельно подняться. На «скорой» его госпитализировали с травмами. О том, в каком состоянии находится водитель «Мерседеса», пока не известно.