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На дороге Волгоград - Каменск фура раздавила двоих дончан на легковушке

На дороге Волгоград - Каменск фура раздавила двоих дончан на легковушке
На автодороге Волгоград - Каменск-Шахтинский в ДТП погибли двое жителей Ростовской области. Жуткая авария случилась днем 15 апреля в Волгоградской области.

По словам свидетелей происшествия, на 104-м километре трассы велись ремонтные работы. На этом участке дороги остановился бензовоз, а за ним - легковое авто с номерами донского региона. В машины врезалась фура, смяв легковушку, которая превратилась в груду металла. Водитель и пассажир этого авто скончались на месте. Тела погибших извлекали спасатели.

Кроме двух дончан, погиб водитель одного из большегрузов. Детали аварии уточняются.

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