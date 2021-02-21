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На автодороге Волгоград - Каменск в столкновении двух авто пострадали двое

На автодороге Волгоград - Каменск в столкновении двух авто пострадали двое
На автодороге Волгоград - Каменск в столкновении ВАЗа и «Вольво» пострадали двое. Авария произошла вечером 21 февраля в Калачевском районе.

По предварительной информации, 24-летняя девушка, управляя «четырнадцатой», выезжала со второстепенной дороги на главную. Она не убедилась в безопасности маневра, не уступила дорогу «Вольво», за рулем которой была 42-летняя женщина, и допустила с ней столкновение.

- В результате аварии водитель отечественного авто, а также пассажир иномарки пострадали и были доставлены в медучреждение, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

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