На автодороге Волгоград - Каменск в столкновении двух авто пострадали двое

На автодороге Волгоград - Каменск в столкновении ВАЗа и «Вольво» пострадали двое. Авария произошла вечером 21 февраля в Калачевском районе.По предварительной информации, 24-летняя девушка, управляя «четырнадцатой», выезжала со второстепенной дороги на главную. Она не убедилась в безопасности маневра, не уступила дорогу «Вольво», за рулем которой была 42-летняя женщина, и допустила с ней столкновение.- В результате аварии водитель отечественного авто, а также пассажир иномарки пострадали и были доставлены в медучреждение, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.