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На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский столкнулись ВАЗ и фура: пострадала девушка

На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский столкнулись ВАЗ и фура: пострадала девушка
На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в столкновении «девяносто девятой» и фуры «Скания» пострадала девушка. ДТП случилось утром 5 июля на 133-м километре трассы.

По информации ГУ МВД по Волгоградской области, 28-летняя девушка-водитель, управляя «ВАЗ-21099» при повороте не уступила дорогу грузовику «Скания» и допустила с ним столкновение.

- В результате аварии девушка пострадала и с травмами была доставлена в больницу, - рассказали в ведомстве.

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