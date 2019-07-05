На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский столкнулись ВАЗ и фура: пострадала девушка



На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в столкновении «девяносто девятой» и фуры «Скания» пострадала девушка. ДТП случилось утром 5 июля на 133-м километре трассы.



По информации ГУ МВД по Волгоградской области, 28-летняя девушка-водитель, управляя «ВАЗ-21099» при повороте не уступила дорогу грузовику «Скания» и допустила с ним столкновение.



- В результате аварии девушка пострадала и с травмами была доставлена в больницу, - рассказали в ведомстве.