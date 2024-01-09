На Дону женщина спровоцировала смертельное ДТП, потеряв сознание за рулем

Фото: УГИБДД по РО.

В Ростовской области женщина на внедорожнике потеряла сознание за рулем и устроила смертельную аварию. Днем 9 января 40-летняя женщина ехала на «Форде Куго» из стороны Волгодонска в Ростов. В пути она потеряла сознание и на своей внедорожнике выехала на встречную полосу. В результате иномарка на высокой скорости врезалась в «ВАЗ-2114», под управлением 41-летнего водителя.От силы удара отечественная легковушка вылетела в заснеженный кювет.- В результате аварии водитель «ВАЗ 2114» скончался на месте до приезда медиков. Пассажирку «Форд Куго» отправили в больницу на обследование, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.