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На Дону женщина спровоцировала смертельное ДТП, потеряв сознание за рулем

На Дону женщина спровоцировала смертельное ДТП, потеряв сознание за рулем
В Ростовской области женщина на внедорожнике потеряла сознание за рулем и устроила смертельную аварию. Днем 9 января 40-летняя женщина ехала на «Форде Куго» из стороны Волгодонска в Ростов. В пути она потеряла сознание и на своей внедорожнике выехала на встречную полосу. В результате иномарка на высокой скорости врезалась в «ВАЗ-2114», под управлением 41-летнего водителя.

От силы удара отечественная легковушка вылетела в заснеженный кювет.

- В результате аварии водитель «ВАЗ 2114» скончался на месте до приезда медиков. Пассажирку «Форд Куго» отправили в больницу на обследование, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по РО.
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