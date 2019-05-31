На пляже в Азове женщина потеряла сознание





В Азове на городском пляже во время отдыха местная жительница потеряла сознание. Инцидент произошёл 1 июня.



36-летняя женщина отдыхала в компании своих родственников. Неожиданно она почувствовала себя плохо и вскоре потеряла сознание. Родные обратились за помощью в спасательную станцию. Пострадавшей сделали укол. Как выяснилось, у азовчанки сахарный диабет. Во время отдыха она забыла сделать инъекцию инсулина.



На скорой помощи женщину доставили в больницу.