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На пляже в Азове женщина потеряла сознание

На пляже в Азове женщина потеряла сознание

В Азове на городском пляже во время отдыха местная жительница потеряла сознание. Инцидент произошёл 1 июня.

36-летняя женщина отдыхала в компании своих родственников. Неожиданно она почувствовала себя плохо и вскоре потеряла сознание. Родные обратились за помощью в спасательную станцию. Пострадавшей сделали укол. Как выяснилось, у азовчанки сахарный диабет. Во время отдыха она забыла сделать инъекцию инсулина.

На скорой помощи женщину доставили в больницу.

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