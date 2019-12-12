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Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, ударившего полицейского в поезде

Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, ударившего полицейского в поезде

Южное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело в отношении дебошира, ударившего полицейского в поезде.

Случай произошёл на станции в Сальске. Полицейские прибыли на место, чтобы снять с поезда пассажира, нарушавшего общественный порядок в вагоне-ресторане. Однако мужчина отказался покинуть состав. Сначала он угрожал полицейским, а затем ударил одного из них двумя кулаками в грудь.
- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия неопасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», - рассказали в Южном СУТ СК.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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