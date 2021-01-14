На Дону водитель врезался в столкнувшиеся иномарки: есть погибший

На Дону ВАЗ врезался в две столкнувшиеся легковушки. Смертельная авария случилась вечером на трассе в Зимовниковском районе.«Шкода» и «Джили» столкнулись из-за непогоды. Водители с пассажирами сами оформляли ДТП, так как в аварии никто не пострадал. В этот момент женщина-водитель, за рулем «ВАЗ-21110» проезжая мимо, не справилась с управлением и врезалась в них.- В результате ДТП погиб 56-летний пассажир «Джили», - рассказали в УГИБДД по Ростовской области. - От полученных травм мужчина скончался на месте.