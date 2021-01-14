Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону водитель врезался в столкнувшиеся иномарки: есть погибший

На Дону водитель врезался в столкнувшиеся иномарки: есть погибший
На Дону ВАЗ врезался в две столкнувшиеся легковушки. Смертельная авария случилась вечером на трассе в Зимовниковском районе.

«Шкода» и «Джили» столкнулись из-за непогоды. Водители с пассажирами сами оформляли ДТП, так как в аварии никто не пострадал. В этот момент женщина-водитель, за рулем «ВАЗ-21110» проезжая мимо, не справилась с управлением и врезалась в них.

- В результате ДТП погиб 56-летний пассажир «Джили», - рассказали в УГИБДД по Ростовской области. - От полученных травм мужчина скончался на месте.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.