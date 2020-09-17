На Дону иномарка врезалась в опору газопровода и опрокинулась: есть погибший

В Ростовской области водитель легковушки врезался в опору газопровода. ДТП произошло 18 сентября в Неклиновском районе около 17 часов.28-летний парень за рулем «Митсубиси Лансер» двигался по дороге село Малофедоровка - село Гаевка. Однако водитель превысил скорость и не справился с управлением. Машина влетела в трубу и опрокинулась.- В результате аварии 31-летний пассажир легковушки погиб на месте происшествия, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Водитель получил травмы и был госпитализирован.