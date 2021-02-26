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На Дону водитель такси уснул за рулем и врезался в большегруз: трое пострадали

На Дону водитель такси уснул за рулем и врезался в большегруз: трое пострадали
В Ростовской области три человека пострадали в ДТП с участием такси и большегруза. Авария случилась на улице Островского в поселке Тарасовском днем 28 февраля.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 50-летний водитель такси «Датсун он-До» вез 34-летнего и 5-летнего пассажиров к месту назначения. Внезапно он уснул за рулем и выехал на встречную полосу, по которой в этот момент двигался большегруз «Мерседес Актром».

Удар был такой силы, что легковушку сложило фактически вдвое. Водителя такси и его пассажиров с травмами госпитализировали.

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