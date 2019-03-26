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В Ростове парень на иномарке врезался в столб, пострадали пассажиры

В Ростове парень на иномарке врезался в столб, пострадали пассажиры
Водитель иномарки врезался в столб в Ростове. Инцидент случился около 17 часов 27 марта на улице Мадояна.

По предварительной информации, 23-летний парень на «Датсуне» не справился с управлением. Машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в столб. В результате пострадали два пассажира.

- С травмами их доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Личности пострадавших устанавливаются. На месте происшествия работали сотрудники спецслужб.

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