В Ростове парень на иномарке врезался в столб, пострадали пассажиры



Водитель иномарки врезался в столб в Ростове. Инцидент случился около 17 часов 27 марта на улице Мадояна.



По предварительной информации, 23-летний парень на «Датсуне» не справился с управлением. Машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в столб. В результате пострадали два пассажира.



- С травмами их доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Личности пострадавших устанавливаются. На месте происшествия работали сотрудники спецслужб.