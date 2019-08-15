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На Дону в станичном магазине произошёл пожар

На Дону в станичном магазине произошёл пожар
В Ростовской области в станичном магазине произошёл пожар. Возгорание случилось в Верхнедонском районе 16 августа.

Сообщение о происшествии в станице Казанской поступило в оперативные службы около 23 часов 16 августа. На место выехали восемь спасателей и две единицы техники. Огонь вовремя заметили, и он не успел распространиться на большую территорию.

Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, площадь пожара составила два квадратных метра. В результате происшествия никто не пострадал.

На тушение у пожарных ушло несколько минут. Причина возгорания устанавливается.

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