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В магазине продуктов в Ростовской области произошёл пожар

В магазине продуктов в Ростовской области произошёл пожар
Фото: plainnews.ru

В Ростовской области произошёл пожар в продуктовом магазине. Возгорание случилось в городе Цимлянске.

Сообщение о ЧП поступило на пульт пожарной охраны 21 апреля примерно в 7 часов утра. Горение происходило в торговой точке на улице Ленина. До приезда спасателей огонь успел распространиться на площадь один квадратный метр.
- В результате происшествия никто не пострадал. Ликвидация возгорания произошла в 7:14, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.

К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

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