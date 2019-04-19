В магазине продуктов в Ростовской области произошёл пожар



Фото: plainnews.ru



В Ростовской области произошёл пожар в продуктовом магазине. Возгорание случилось в городе Цимлянске.



Сообщение о ЧП поступило на пульт пожарной охраны 21 апреля примерно в 7 часов утра. Горение происходило в торговой точке на улице Ленина. До приезда спасателей огонь успел распространиться на площадь один квадратный метр.

- В результате происшествия никто не пострадал. Ликвидация возгорания произошла в 7:14, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.



К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.