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На Дону в аварии с двумя легковушками погибла 17-летняя девушка

На Дону в аварии с двумя легковушками погибла 17-летняя девушка
В Ростовской области произошло смертельное ДТП с двумя легковушками. Трагедия случилась 17 октября в Тарасовском районе.

На дороге поселок Тарасовский - слобода Большинка 24-летняя девушка, управляя ВАЗом, вылетела на «встречку». Впереди ехал 39-летний мужчина за рулем «Лады Гранты». Водитель не успел затормозить, и машины столкнулись «лоб в лоб».

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в ДТП погибла 17-летняя пассажирка «ВАЗ-2114», которая сидела сзади справа. Второй пассажир легковушки, 27-летний парень, и оба водителя пострадали. С полученными травмами их доставили в больницу.

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