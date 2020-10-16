На Дону в аварии с двумя легковушками погибла 17-летняя девушка

В Ростовской области произошло смертельное ДТП с двумя легковушками. Трагедия случилась 17 октября в Тарасовском районе.На дороге поселок Тарасовский - слобода Большинка 24-летняя девушка, управляя ВАЗом, вылетела на «встречку». Впереди ехал 39-летний мужчина за рулем «Лады Гранты». Водитель не успел затормозить, и машины столкнулись «лоб в лоб».Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в ДТП погибла 17-летняя пассажирка «ВАЗ-2114», которая сидела сзади справа. Второй пассажир легковушки, 27-летний парень, и оба водителя пострадали. С полученными травмами их доставили в больницу.