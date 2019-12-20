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Девушка-водитель погибла в ДТП с двумя иномарками в Ростове

Девушка-водитель погибла в ДТП с двумя иномарками в Ростове
В столкновении двух иномарок в Ростове погибла 19-летняя девушка. Авария случилась вечером 23 декабря в переулке Измайловском около дома № 43.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 19-летняя девушка за рулем «Киа Рио» на «встречке» «лоб в лоб» врезалась в «Шкоду» под управлением 33-летнего водителя. В результате столкновения авто автоледи погибла на месте.

- С травмами в больницу доставлены водитель и трехлетний пассажир «Шкоды», - сообщили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка.

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