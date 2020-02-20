На Дону в аварии пострадали трое, в том числе ребенок



На Дону три человека получили травмы в аварии, в том числе 15-летняя девочка. Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 февраля около двух часов дня в направлении поселка Камышеваха Аксайского района.



По предварительный данным, 35-летний водитель за рулем «Мазды 6» потерял управление, выехал на «встречку» и столкнулся с «Тойотой Камри».



– В результате ДТП 65-летний водитель «Тойоты» и его пассажиры – 62-летняя женщина и 15-летняя девочка – получили травмы, – рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Пострадавшие обратились в больницу.