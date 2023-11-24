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На Дону спасатели помогли доставить в больницу 100-килограммовую бабушку

На Дону спасатели помогли доставить в больницу 100-килограммовую бабушку
В Ростовской области спасатели помогли медикам доставить в больницу тяжелую пациентку. Об этом сообщили в региональном ДПЧС.

Утром 23 ноября пожилая жительница Вешенского района повредила ногу. При малейшем неверном движении она чувствовала сильную боль. Пенсионерка вызвала бригаду скорой помощи, но медики не решились доставить 100-килограммовую женщину к машине. Они обратились за помощью к местным спасателям.

Прибывшие специалисты Вешенского подразделения областной службы спасения на воде аккуратно спустили бабушку к карете скорой помощи. Пациентку отвезли в поликлинику на осмотр, а затем отправили в стационарное отделение. Спасатели не остались в стороне и на этот раз. Они помогли госпитализировать пожилую женщину.
Фото: ДПЧС Ростовской области.
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