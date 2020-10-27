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В Азове двое рыбаков едва не утонули из-за пробоины в лодке

В Азове двое рыбаков едва не утонули из-за пробоины в лодке
Происшествие случилось вечером 28 октября.

Два жителя Азова плавали на лодке. В какой-то момент металлическое судно начало течь. К счастью, мужчины вовремя заметили неполадки. Кроме того, в момент происшествия азовчане находились напротив Азовского центрального поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах. Спасатели поспешили на помощь и доставили пострадавших на сушу.

По словам ведущего специалиста по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасии Калдуровой, медицинская помощь мужчинам не понадобилась.

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