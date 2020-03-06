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В Ростовской области рыбаки едва не утонули, перевернувшись на лодке

В Ростовской области рыбаки едва не утонули, перевернувшись на лодке
В Пролетарском районе Ростовской области чуть не утонули два рыбака. Случай произошёл на реке Маныч недалеко от одной из баз отдыха. Сообщение о ЧП поступило спасателям 11 марта около 15:30.

Два жителя посёлка Гигант вышли на надувных лодках порыбачить. В какой-то момент их плавсредства перевернулись, и дончане оказались в ледяной воде. Самостоятельно забраться обратно они не смогли, и просто держались за лодки. Сильный ветер стал относить их на глубину.
Очевидцы, заметив их, сообщили о ЧП спасателям.

- Спасатели Пролетарского подразделения на катере доставили потерпевших на берег и отогрели, - рассказала ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова.

От медицинской помощи потерпевшие отказались.

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