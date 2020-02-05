На Дону спасатели около суток разыскивали потерявшегося из-за метели мужчину



В Ростовской области мужчина потерялся из-за снегопада. Спасатели около суток разыскивали мужчину.



Житель Белокалитвинского района около 13 часов 6 февраля выехал на тракторе из дома, чтобы поехать в другой населённый пункт. На одной из просёлочных дорог у него закончился бензин. Водитель, будучи уверенным в том, что хорошо знаком с местностью, решил пойти пешком до ближайшего посёлка.



В это время в области бушевала непогода. Снег шёл, не прекращая, постоянно срывался сильный ветер. Дончанин не учёл коварство погоды и вскоре понял, что потерялся. Он не смог дойти ни до населённого пункта, ни до трактора.



Родственники через какое-то время забили тревогу. Сначала они попытались сами найти потерявшегося, затем обратились за помощью к спасателям. Сотрудники службы использовали снегоболотоход, чтобы пройти через заносы.



По данным Ростовской областной поисково-спасательной службы, найти дончанина удалось только около шести часов 7 февраля. На вездеходе его довезли до дороги и передали медикам.