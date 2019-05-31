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Пока родственники искали пропавшего мужчину, он без сознания лежал на пляже в Азове

Пока родственники искали пропавшего мужчину, он без сознания лежал на пляже в Азове
Фото: http://lenta.inform.kz

В Азове родственники целый день разыскивали мужчину, пока он без сознания лежал на берегу. Случай произошёл 2 июня, сообщает DonDay Азов.

В тот день 35-летний местный житель отправился на пляж. Через какое-то время его мать стала ему звонить на мобильный, но он не брал трубку. Мужчина долгое время не выходил на связь, и родные забили тревогу. Обеспокоенная мать обратилась в поисково-спасательную службу.

В районе пляжа специалисты обнаружили автомобиль пропавшего. Сев в лодку, они отправились на другой берег. Там они увидели плавсредство азовчанина, а рядом с ней — дядю пропавшего. Как оказалось, он тоже ищет племянника.

Вскоре нашёлся и сам мужчина. Он лежал на берегу без сознания. Как сообщили на сайте правительства, он получил тепловой удар. Его привели в чувство и доставили домой. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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