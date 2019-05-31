Пока родственники искали пропавшего мужчину, он без сознания лежал на пляже в Азове



Фото: http://lenta.inform.kz



В Азове родственники целый день разыскивали мужчину, пока он без сознания лежал на берегу. Случай произошёл 2 июня, сообщает DonDay Азов.



В тот день 35-летний местный житель отправился на пляж. Через какое-то время его мать стала ему звонить на мобильный, но он не брал трубку. Мужчина долгое время не выходил на связь, и родные забили тревогу. Обеспокоенная мать обратилась в поисково-спасательную службу.



В районе пляжа специалисты обнаружили автомобиль пропавшего. Сев в лодку, они отправились на другой берег. Там они увидели плавсредство азовчанина, а рядом с ней — дядю пропавшего. Как оказалось, он тоже ищет племянника.



Вскоре нашёлся и сам мужчина. Он лежал на берегу без сознания. Как сообщили на сайте правительства, он получил тепловой удар. Его привели в чувство и доставили домой. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.